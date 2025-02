Calcio, Juniores. Il tecnico del Fossano esalta l'Albenga: "Ha onorato la maglia che altri hanno calpestato"

E' stata una Juniores dell'Albenga, dopo tutte le ultime vicissitudini, scesa in campo a Fossano ovviamente a ranghi limitati per il match di Juniores Nazionale.

Eppure i giovani ingauni hanno perso con un solo gol di scarto in casa dei biancoblu, scatenando l'ammirazione del tecnico piemontese Boscarino. L'allenatore ha infatti voluto rimarcare la prova bianconera attraverso un post social:

"Oggi non voglio parlare di una partita vinta non senza difficoltà, ma voglio fare " i complimenti ammirati" per i ragazzi della Juniores Nazionale dell' U.S. ALBENGA che nonostante una situazione societaria disastrosa (la Prima Squadra è stata estromessa dalla Serie D), si sono presentati lo stesso a giocare, dopo un viaggio di 130 km in auto, in 11 giocatori più un Dirigente accompagnatore che merita "un'ovazione" da parte di tutti gli appassionati di Calcio e "senza allenatore"! Hanno giocato 95 minuti di partita, dando l'anima, il sudore e tutta la propria passione per il Calcio, senza mollare nemmeno un pallone, con sacrificio e determinazione, "onorando totalmente una maglia" che altri hanno "con troppa leggerezza" calpestato! Il campo ha detto che abbiamo vinto noi, ma sicuramente la vita e lo sport hanno fatto Voi "ragazzi dell'Albenga ", dei Vincenti Solo applausi! E per questa volta... FORZA ALBENGA e FORZA FOSSANO!"