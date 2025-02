Calcio, Cairese. Svanito l'effetto Vado, la Novaromentin passa con merito al Brin

E' stato il gol dell'ex Sanremese Rizzo a decidere la partita di ieri pomeriggio al Brin tra la Cairese e la Novaromentin. I gialloblu dopo il successo di Vado non sono più stati in grado di raccogliere i tre punti, seppur i rossoverdi siano la squadra più in forma del campionato (solo un grande Cerantola ha limitato il passivo).

Non a caso la mediana schierata dal primo minuto non ha convinto, con Nappi costretto a correre ai ripari durante l'intervallo. Da segnalare le assenze di Garbarino (frattura al naso) e Gargiulo (per un affaticamento muscolare), con il 2005 Belotti schierato titolare dal primo minuto.



CAIRESE - NOVAROMENTIN 0-1

Marcatori: 15' Rizzo



Cairese: Cangane; Vignaroli, Boveri, Bellotti, Anselmo (36' st Sokhna); Turone (1' st Ngamba), Federico (1' st Lazzaretti), Garcia (1' st Castiglia); Fernandez (19' st Diagne), Biancheri, Oubakent.

A disposizione: Zanon, Lartey, Sow, Chiarlone.

Allenatore: Nappi



Novaromentin: Ferrante; Siciliano, Cannistrà, Bertoni, Chelli; Mollica (31' st Gerbino), Dodaro, Rizzo (46' st De Lorenzis); Saccà (19 st Gozzo), Rocco (46' st Bugno), Galeazzi.

A disposizione: Marchetti, Ranieri, Svystelnyk, Bertelegni, Voria.

Allenatore: Gonzalez



Arbitro: Brozzoni di Bergamo