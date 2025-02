Ceriale, debutto da incorniciare alla presidenza per Fresia: "Ambiente affiatato. Lavoriamo per una struttura sempre più adeguata ai nostri ragazzi" (VIDEO)

Bilancio dalle tinte rosee quello tracciato in questi primi mesi di presidenza della squadra della sua città per Giuseppe Fresia, la scorsa estate subentrato alla guida del club ingauno.

Dall'entusiasmo dei giovani atleti, con un Settore Giovanile vero orgoglio della società, alla fitta e fruttuosa collaborazione col Comune per il potenziamento della struttura, il numero uno del sodalizio biancoblu non ha certo tralasciato l'aspetto sportivo, con la soddisfazione per i risultati dei più giovani e della Prima Squadra, due realtà ben intersecate tra loro.