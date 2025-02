Doppio impegno nel fine settimana per gli atleti dell'Ok Club a Catania ed Arenzano

Fine settimana molto intenso per numerosi atleti dell’Ok Club Imperia impegnati su più fronti in due importanti competizioni di Judo. A Catania due coppie di under 15, Justin Celislami e Lorenzo Zinghinì con Greta Buetto ed Andrea Potenza sono state impegnate nel prestigioso Grand Prix Dynamic Cup Kata, importante competizione nazionale di Judo Kata in cui, malgrado fossero tra le coppie più giovani, si sono distinti classificandosi rispettivamente al secondo ed al terzo posto. Le due coppie si trovano ora in seconda posizione nella ranking list nazionale con grandi potenzialità ancora da esprimere.

Contemporaneamente ad Arenzano si svolgeva la fase di qualificazione regionale per gli atleti appartenenti alla classe cadetti, ovvero i ragazzi fra i 15 ed i 17 anni, che si affrontavano per staccare un pass di accesso al Campionato Italiano di categoria. L’Ok Club, presente come sempre, ha schierato sul tatami Beatrice Ballerano, Giulio Brezza, Mohamed Boudabsa, Cesare Decanis, Ibrahim El Assad e Giacomo Petunia. Sono tutti atleti di prestigio con anni di esperienza alle spalle che danno il meglio per accedere alla finale nazionale, alla fine dell’intensa giornata ottengono il prestigioso traguardo Giulio Brezza nella categoria al limite dei 66 kg, Mohamed Boudabsa nei 60 kg ed Ibrahim El Assad nella categoria oltre i 90 kg.

Prossima tappa i Campionati Italiani previsti per il 22 e 23 marzo.