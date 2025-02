Calcio, Camporosso. Luca Travella accusato di aggressione, il giocatore e il club interrompono l'attività sportiva

Arrivano dalle pagine della cronaca le motivazioni dell'interruzione del rapporto sportivo tra il Camporosso e Luca Travella.

L'ormai ex giocatore rossoblu è stato infatti accusato di aggressione (CLICCA QUI) e di comune accordo tra le parti è arrivato lo stop all'attività calcistica dell'attaccante ponentino.

"Ci teniamo a precisare che il ragazzo in questione - ha sottolineato in una nota il Camporosso - ha giocato solo qualche ora dopo l’accaduto e non due giorni dopo, come erroneamente riportato da un articolo di carta stampata. Di conseguenza, era impossibile per la società conoscere la reale portata della situazione in quel momento.

Successivamente, già da martedì 18 febbraio, in pieno accordo con lo stesso giocatore, è stato deciso di interrompere ogni attività sportiva sino a eventuali sentenze nelle sedi competenti.

Ribadiamo la nostra totale fiducia nella giustizia affinché faccia il suo corso e, nel contempo, esprimiamo la nostra vicinanza alla ragazza coinvolta, augurandole di riprendersi al meglio".