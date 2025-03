Calcio, Serie D. La Cairese nella tana del Bra, il Vado di Boisfer cerca il primo acuto contro la Sanremese

Evitare affanni nel finale di stagione è il primo punto su cui si focalizzerà la marcia della Cairese nelle prossime giornate. Muovere la classifica sarà l'obiettivo principale della squadra di Nappi domenica dopo domenica, per tentare di mantenere un gap sufficientemente ampio da Vogherese, Oltrepo e Fossano. Dopo la vittoria di Vado, i valbormidesi hanno infatti rallentato il passo, rientrando nel mirino delle squadre al momento coinvolte nella zona playout. Raccogliere un risultato utile oggi pomeriggio al "Bravi" di Bra non sarà però semplice, con la capolista determinata a piazzare gli ultimi colpi per blindare il salto nel calcio professionistico.

Al Chittolina (ore 15:00) sarà quasi derby tra Vado e Sanremese, per due realtà che sportivamente non hanno i risultati auspicati la scorsa estate. I rossoblu, falcidiati dalle assenze, proveranno quantomeno a chiudere la regular season al secondo posto, dopo essere scivolati fino alla quarta piazza, scavalcati da Novaromentin e Città di Varese.