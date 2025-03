Calcio, Cisano. L'1-0 alla Villanovese tiene aperta la corsa promozione, Porcella: "Un grazie particolare a Ricotta e Ardoino"

E' stata una gara tirata fino all'ultimo quella tra la Villanovese e il Cisano. Gli arancioblu hanno provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, cedendo solo al gol di Rossignolo a metà ripresa.

Una marcatura fondamentale per permettere alla squadra di Porcella di affronare lo scontro diretto contro il Bordighera per puntare all'aggancio in classifica.



"Ci tengo a fare i complimenti ai nostri avversari in prima battuta. La Villanovese ha disputato una grande partita, hanno disputato 90 minuti come dovevano e come son capaci di fare.

Noi abbiamo però non ci siamo arresi: nelle nostre fila avevamo ben otto influenzati e a tal proposito ci tengo a ringraziare soprattutto Ardoino e Ricotta per la loro grande disponibilità.

Ora ci aspetta una grande partita chiave contro una squadra che rispettiamo profondamente come il Bordighera, sarà uno snodo chiave per il nostro campionato".