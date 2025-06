Calcio. Ventimiglia in lutto per la scomparsa del presidente Vincenzo Savarino

Una brutta notizia ha scosso il mondo del calcio ponentino nelle prime ore della mattinata. Il Ventimiglia piange infatti la scomparsa di Vincenzo Savarino, figura simbolo del calcio locale e presidente dei granata per ben diciotto stagioni, il periodo più lungo della storia frontaliera (Silvio Coppo è rimasto al vertice del club per 24 anni totali, ma in due periodi diversi).

Savarino, terminata l'attività da calciatore, si era dedicato al lavoro dirigenziale, da direttore sportivo fino a vicepresidente durante la gestione di Rocco Santaiti. Poi, nel giugno 2007, in seguito alle dimissioni dello stesso Santaiti, ha assunto la presidenza del club, conquistando subito la promozione in Eccellenza nella stagione 2007-2008.

Ventimiglia perde un uomo di sport, profondamente legato al territorio alla crescita dei giovani e al valore sociale dell'attività calcistica.

Dalla redazione di Svsport.it le più profonde condoglianze alla famiglia Savarino e al Ventimiglia Calcio.