Ciclismo, il 63° Trofeo Laigueglia pronto a ridare inizio alla stagione delle classiche: il 4 marzo al via 24 squadre

A oltre sessant’anni da quando è nato, anche per il 2026 il Trofeo Laigueglia è pronto a confermarsi tra i primi grandi momenti di confronto della stagione ciclistica in Italia, richiamando al via alcune delle squadre più competitive del circuito mondiale. Un’attesa che non si smentisce nemmeno quest’anno, aperta ufficialmente stamani (martedì 17 febbraio, ndr) dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi in Sala Trasparenza nel Palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, a Genova.

Mercoledì 4 marzo, le strade del borgo di Laigueglia, stretto tra Capo Mele e Capo Santa Croce, e di Albenga, la “Città delle cento torri”, torneranno a essere animate da appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel calendario ciclistico di inizio stagione.

Una competizione che non è soltanto evento sportivo, ma leva concreta per attivare economia, promozione territoriale e sensibilizzazione verso stile di vita attivo e mobilità quotidiana sostenibile. La partecipazione al 63° Trofeo Laigueglia sarà di grande spessore: sono attese al via 24 squadre, tra cui ben 9 formazioni World Tour, la "serie A" del ciclismo internazionale, oltre a 10 team Professional e 5 Continental, provenienti da 13 Paesi.

Tra i partner che sostengono la gara, oltre al title sponsor Coop Liguria, impresa distributiva presente in Liguria e in Basso Piemonte con oltre 50 punti vendita, 2.700 occupati e quasi 400 mila Soci, figurano Massigen, Acqua Eva e Suzuki.

Il percorso unirà alcuni aspetti della tradizione a significative novità, vere e proprie «chicche» sia dal punto di vista sportivo sia per la promozione delle opportunità offerte dal territorio per il cicloturismo e la mobilità quotidiana. Per la prima volta si prende il via da Albenga, con partenza ufficiale in Piazza San Michele e villaggio di partenza in Piazza del Popolo, nell’ottica di una sinergia che, come avviene nelle grandi manifestazioni sportive internazionali, consente alle amministrazioni locali di fare sistema e condividere risorse e opportunità per garantire la continuità dei grandi appuntamenti come il Trofeo Laigueglia.

Dopo un primo passaggio a Laigueglia, la corsa affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare – novità – la Cipressa, iconica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%).

Un’altra novità è rappresentata dall’ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e realizzata sull’ex tracciato ferroviario costiero: un’infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure, oggi riferimento per il cicloturismo e per gli spostamenti quotidiani a basso impatto. La sua presenza nel tracciato rafforza il legame tra grande ciclismo, promozione del territorio e valorizzazione delle reti ciclabili.

Si affrontano poi Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele a ritroso, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa si affrontano Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%) prima di scendere a Villanova d’Albenga e tornare a Laigueglia, imboccando in via Monaco il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva, che si ripete nel finale per tre volte.

Il traguardo a Laigueglia è in Corso Badarò, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.

“La partenza da Albenga del 63° Trofeo Laigueglia - dichiara il sindaco del Comune di Albenga, Riccardo Tomatis - rappresenta per la nostra città un motivo di grande orgoglio e un’importante occasione di visibilità internazionale. Questa manifestazione, che da oltre sessant’anni porta sulle strade liguri il meglio del ciclismo mondiale, non è soltanto un evento sportivo di altissimo livello, ma un volano concreto di promozione territoriale, sviluppo economico e diffusione di una cultura della mobilità sostenibile. Accogliere atleti, squadre e appassionati provenienti da tutto il mondo significa rafforzare il ruolo della Liguria come terra di sport, bellezza e accoglienza, in stretta sinergia con Laigueglia e con tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione. Il centro cittadino diventerà il cuore pulsante della manifestazione, con il villaggio di partenza in Piazza del Popolo e la partenza ufficiale degli atleti da Piazza San Michele, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente e partecipata. Il Trofeo Laigueglia si inserisce in un mese particolarmente ricco per lo sport e per il ciclismo, che vedrà Albenga protagonista anche con eventi di livello internazionale come la XCO Coppa Città di Albenga valida come prova di coppa del mondo juniores e con il passaggio della Milano-Sanremo. Un percorso che conferma la nostra città come luogo capace di investire con convinzione nei grandi eventi sportivi, riconoscendone il ruolo strategico per la promozione turistica e per lo sviluppo del territorio”.

“Da 63 anni il Trofeo Laigueglia rappresenta l’evento sportivo d'eccellenza del nostro borgo - aggiunge il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi - e il debutto della stagione agonistica . Fondamentale innovazione di questa edizione è la partnership tra i Comuni di Laigueglia e Albenga per mantenere l’elevato livello della manifestazione e, in prospettiva, per migliorare la promozione turistica del nostro territorio valorizzando le diversità paesaggistiche e storiche, creando una rete che renda il Trofeo Laigueglia ed il nostro comprensorio sempre più attrattivi per amanti dello sport e turisti. Seguendo le linee guida della Regione Liguria, il nostro Comune sposa questa visione per promuovere un’offerta turistica realmente competitiva e attrattiva”.

Il 63° Trofeo Laigueglia – Coop Liguria fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, terza edizione della sfida coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, tra i migliori team ciclistici italiani e internazionali, inserita nel circuito ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour, che riguarda 35 gare (23 maschili e 12 femminili) in 17 Regioni italiane. Nel 2025 a vincere a Laigueglia è stato il talento spagnolo Juan Ayuso, che ha scritto il proprio nome in un albo d’oro di prestigio che comprende anche Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan e Pozzato, unico a imporsi per tre volte.

La macchina organizzativa del Trofeo Laigueglia, per il quale il Comune di Laigueglia è detentore del marchio registrato, è affidata a ExtraGiro Race, gruppo sportivo presieduto da Marco Selleri e già incaricato dell’organizzazione tecnica della manifestazione nel 2023 e 2024.