Outdoor | Percorsi ad anello e valorizzazione del territorio, 12 comuni del savonese aderiscono al progetto "Pedala a ponente"

Il progetto "Pedala a ponente" e 12 comuni del savonese che ne fanno parte promuovendo i territori e la mobilità sostenibile in sella alle due ruote.

Questa mattina è stata presentata nella sede della Provincia la prima rete cicloturistica integrata dedicata al turismo lento delle aree interne delle Province di Savona, Imperia e Cuneo, un’iniziativa condivisa da 23 Comuni con l’obiettivo di valorizzare borghi, paesaggi ed eccellenze locali attraverso un’offerta strutturata rivolta a cicloturisti e cicloamatori.

Il comune di Altare è l'ente capofila e nel savonese hanno aderito Calizzano, Casanova Lerrone, Garlenda, Mallare, Murialdo, Nasino, Ortovero, Osiglia, Quiliano, Stellanello e Testico. Nell'imperiese protagonisti i Comuni di Cervo, Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Villa Faraldi. Nel basso Piemonte Alto, Caprauna, Ceva e Ormea.

Il progetto promosso in collaborazione con Onirica S.r.l. Società Benefit, ideatrice dell’iniziativa mette a disposizione una cartina digitale (e cartacea, a discrezione dei singoli Comuni) con oltre 1.600 chilometri di percorsi e più di 30 itinerari ad anello, collegati direttamente a Google Maps tramite QR code, consentendo ai cicloturisti di navigare facilmente lungo i tracciati e di scoprire punti di interesse, servizi e strutture ricettive presenti sul territorio

Per ciascun Comune aderente il progetto prevede schede dedicate con l’indicazione dei percorsi ad anello, delle bellezze artistiche, monumentali e naturalistiche, oltre alle eccellenze enogastronomiche e ai servizi utili ai visitatori, offrendo così una “bussola digitale” per vivere il territorio in modo sostenibile e consapevole.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle Amministrazioni coinvolte di fare rete e promuovere un modello di sviluppo basato su cooperazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle identità locali. La scelta progettuale privilegia infatti strumenti digitali leggeri, evitando la creazione di una nuova app dedicata e riducendo significativamente l’impatto ambientale in termini di emissioni di CO₂, a favore di un utilizzo intelligente delle piattaforme già esistenti

"Spero che questa iniziativa sia di sviluppo turistico per i nostri comuni specialmente per noi della Val Bormida. Possiamo sviluppare veramente qualcosa di positivo" il commento del Sindaco di Altare Roberto Briano.

"Pedala a ponente è la punta dell'iceberg di un progetto che ha una durata triennale e ha l'ambizione di valorizzare le eccellenze del territorio, creare pacchetti turistici, con una strategia che stiamo già realizzando di distribuire dei voucher per far arrivare le persone nell'entroterra puntando su quel turismo di qualità che consente di arricchire i territori" hanno spiegato da Onirica.



