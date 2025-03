Calciomercato. Nicolò Tobia si mette alle spalle l'infortunio e si veste di lilla, l'attaccante passa al Legnano

Nicolò Tobia riparte da una piazza di grande tradizione e da una maglia iconica come quella del Legnano.

L'attaccante scuola Legino classe 2003, dopo il brutto infortunio al ginocchio, torna infatti in campo nell'Eccellenza lombarda, vestendo i colori lilla.

«Arrivo qui per dare una mano - ha dichiarato il giocatore savonese al sito ufficiale della società - e mi sono messo a completadisposizione della società. Ho avuto delle possibilità di tornare agiocare in serie D e ho ricevuto delle offerte da delle squadre piemontesi di Eccellenza. Quando èarrivata la chiamata del Legnano ho subito accettato con grande entusiasmo. Ho affrontato due volte i lilla da avversario con le maglie del Casale e del Borgosesia e sono stato colpito dalla sportività della tifoseria del Legnano anche in trasferta. Sono cresciuto come esterno e come seconda punta - conclude Tobia - ma a Casale sono stato impiegato anche come attaccante centrale. Ho tanta voglia di fare bene e di ripagare la fiducia del mister e della società».