Calcio amatoriale: lunedì prossimo match decisivo per il campionato provinciale 'a 7' di Santo Stefano al Mare

Nella 6a giornata del campionato provinciale di calcio a 7, che si disputa sul campo 'Colombera' di Santo Stefano al mare, il pareggio per 4-4 del big match di giornata tra Ac Sanremo e Satus ha di fatto consegnato il primo posto della regular season alla Ronin Imperia che ha sconfitto 6-1 i F.lli Diurno (poker di reti per il sempre più capocannoniere Filiberto). I neri imperiesi, imbattuti sino ad ora, volano a +5 sulle dirette inseguitrici e lunedì avranno un vero e proprio match point.

Alle 21 di lunedì prossimo si disputerà AC Sanremo contro il Ronin e, se gli amaranto sanremesi, riusciranno a sconfiggere la capolista, si vivranno le ultime due giornate al cardiopalma. La capolista avrà comunque a disposizione 2 risultati su 3 per consolidare o addirittura rendere matematica la prima posizione. Sarà una giornata di scontri diretti per le posizioni da occupare nella griglia degli ottavi di finale: alle 20 la Poggese, reduce da 3 vittorie consecutive (nell'ultimo turno ha sconfitto 6-2 i frontalieri Desperados Fc) se la vedrà contro gli Ff Zurrigo del bomber Vecchiotti che hanno sconfitto, non senza problemi, i ragazzi del Real LaMarmora per 3-1.

La Delo Team rafforza il suo sesto posto in classifica sconfiggendo per 3 a 0 gli Herta Vernello in caduta libera che rischiano seriamente si essere esclusi dai play off.

La classifica

Ronin 43

AC Sanremo 38

Satus 35

FF Zurrigo 28*

US Poggese 22

Delo Team 14*

F.lli Diurno 12*

Desperados Fc 9**

Herta Vernello 5

Real LaMarmora 3*

* una gara in meno.