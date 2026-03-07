Calcio | Prima Categoria B. Sabato in campo per la Virtus Don Bosco, sono quattro gli anticipi in calendario

Nove giornate alla fine del girone B di Prima Categora e per le formazioni savonesi è arrivato il momento di svelare le proprie carte in ottica salvezza.
Speranza e Veloce saranno in campo domani, mentre oggi toccherà alla Virtus Don Bosco confrontarsi al Pertini contro il Multedo.
I granata di Bazzigalupi non possono però rallentare il passo dopo la sconfitta contro il Valsecca, per evitare che il distacco dalla seconda passa salga ad almeno sette punti (condizione per annullare gli spareggi interni a favore della vicecapolista).
Gara da non sottalutare per la capolista Olimpc contro la Bolzanetese, quinta forza del torneo, mentre a completare il quadro del sabato non mancheranno i confronti tra Voltri 87 e Valsecca e Audace Campomorone - Dinamo Apparizione.
