Calcio | Juniores Nazionali. I risultati e la classifica dopo la 24° giornata: il Celle Varazze vince il derby e si avvicina ai playoff, Cairese battuta a Biella

Vittoria dalla duplice importanza per il Celle Varazze nella 24° giornata del campionato Juniores Nazionale.
Le giovani civette si sono infatti aggiudicate il derby contro il Vado (decisivo il gol di Ferreri), risalendo a soli tre punti dalla zona playoff grazie alla contemporanea sconfitta della Valenzana contro il Sestri Levante.
Una buona giornata per i colori biancoblu, complice la vittoria del proprio girone della leva 2011 e la qualificazione alla fase regionale.
Tornando al torneo Juniores, nulla da fare per la Cairese, battuta 4-0 dalla Biellese.
