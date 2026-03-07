 / Calcio

Calcio | Juniores Nazionali. I risultati e la classifica dopo la 24° giornata: il Celle Varazze vince il derby e si avvicina ai playoff, Cairese battuta a Biella

Decide il gol di Ferreri. Buone notizie per le civette anche dalla leva 2011, vittoriosa nel proprio girone e qualificata alla fase regioanel

Vittoria dalla duplice importanza per il Celle Varazze nella 24° giornata del campionato Juniores Nazionale. 

Le giovani civette si sono infatti aggiudicate il derby contro il Vado (decisivo il gol di Ferreri), risalendo a soli tre punti dalla zona playoff grazie alla contemporanea sconfitta della Valenzana contro il Sestri Levante.

Una buona giornata per i colori biancoblu, complice la vittoria del proprio girone della leva 2011 e la qualificazione alla fase regionale.

Tornando al torneo Juniores, nulla da fare per la Cairese, battuta 4-0 dalla Biellese.

