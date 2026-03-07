Calcio | Partnership Savona - Legino, il presidente Carella parla sui social: "La società non scomparirà, con i biancoblu valuteremo le condizioni"

Fusione, partenariato, collaborazione stratecia: sono stati utilizzati tantissimi termini in queste settimane per descrivere il possibile futuro comune tra il Savona e il Legino. Dopo giorni di indiscrezioni e tam-tam, quasi di natura carsica, il presidente Piero Carella ha parlato sui social delle possibili novità in vista.

"Voglio tranquillizzare in merito all’“inglobamento”: Il discorso Savona - spiega Carella - non è improntato a far scomparire il Legino, una società che in tutti questi anni ha fatto sacrifici enormi per andare avanti grazie a dirigenti, allenatori e genitori. Anche se il paese ha sempre risposto poco, penso che io e i miei collaboratori abbiamo sempre onorato il nome che portiamo, ovvero U.S. Legino.

Il discorso Savona è improntato soprattutto a migliorare, anno dopo anno, le società e a fare in modo che i giovani si avvicinino allo sport, perché è l’unica vera “medicina” per salvare questa nuova gioventù.

Chiaramente con il Savona ci siederemo a un tavolo - ha chiosato il massimo dirigente verdeblu - per valutare se ci saranno le condizioni che possano andare bene per entrambe le società.