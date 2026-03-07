Calcio | Il Pallare non abbassa i giri, biancoblu al terzo posto dopo la vittoria di Carcare

Continua la marcia spedita del Pallare, che nell’anticipo della quinta giornata di ritorno espugna il campo della Carcarese U21 per 1-0. Un successo di misura che proietta la squadra di mister Bagnasco verso i piani altissimi della classifica, confermando l'ottimo stato di forma (quinta vittoria nelle ultime sei gare).

Il primo tempo vive di fiammate. Dopo una fase di studio, la Carcarese si rende pericolosa con Torterolo, ma Botta risponde presente. Al 32’, però, l'equilibrio si spezza: Ormenisan riceve palla e lascia partire un diagonale imparabile che trafigge Vico per il vantaggio ospite. Prima dell'intervallo, il Pallare rischia poco, fatta eccezione per un tentativo in rovesciata di Briano che finisce a lato.

Nel secondo tempo la Carcarese alza il baricentro cercando disperatamente il pari. Le occasioni più nitide capitano sui piedi di Astigiano: prima non trova l'impatto con la sfera su un cross al bacio, poi al 36’ spreca la chance del match, tardando la conclusione a tu per tu con il portiere e facendosi murare dalla difesa.

Il Pallare non resta a guardare e sfiora il raddoppio con il neoentrato Gomes, murato da un ottimo Vico. Nonostante il forcing finale dei padroni di casa e i sei minuti di recupero, il muro difensivo eretto da Bagnasco regge l'urto fino al triplice fischio.



CARCARESE U21 – PALLARE 0-1

Marcatore: 32’ Ormenisan.

CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Castellano, Ogici, Muca, Astigiano, Trieste, Dembele, Torterolo (13’ st Cairo), Briano A., Maggioni (26’ st Monni).

A disp.: Bruzzone, Pira, Dotta, Taibout, Cesi Gueye, Giordano.

All. Testa.



PALLARE: Botta, Borkovic, Diop, Boudali (17’ st Sanna), Siri (39’ pt Ferretti), Tagliero, Ahmed (11’ st Raimondo), Amato (35’ st Di Gregorio), Ormenisan (22’ st Gomes), Hublina, Bellomia.

A disp.: Piantelli, Briano M., Bagnasco, Gaudino.

All. Bagnasco.



Arbitro: Vitale di Savona.