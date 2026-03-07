 / Calcio

Calcio | 07 marzo 2026, 10:00

Calcio | Seconda Categoria B. Sabato in campo per Carcarese e Pallare, mirino sul terzo posto per i biancoblu

Calcio | Seconda Categoria B. Sabato in campo per Carcarese e Pallare, mirino sul terzo posto per i biancoblu

Passare almeno una notte al terzo posto in classifica: è questo l’obiettivo del Pallare, deciso a dare continuità alla positiva striscia di risultati utili iniziata con il 2026.

La squadra allenata da Mirco Bagnasco ha infatti raccolto quattro vittorie e un pareggio dall’inizio dell’anno nuovo, togliendosi anche la soddisfazione di battere la capolista Nolese.

L’avversario di giornata sarà la giovane Carcarese Under 21. I biancorossi, sul campo del “Corrent”, hanno espresso le loro prestazioni migliori, superando il Murialdo e fermando sul pareggio il Mallare nelle ultime due gare disputate tra le mura amiche.

A dirigere l’incontro, in programma alle 15:00, sarà Vitale della sezione di Savona. Livescore su Svsport.it.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium