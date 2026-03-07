Calcio | Prima Categoria B. Troppo Multedo per la Virtus Don Bosco, Olimpic e Valsecca corsari contro Bolzanetese e Voltri

Pomeriggio da dimenticare per la Virtus Don Bosco, che cade pesantemente sotto i colpi di un Multedo spietato e in pieno controllo del match. La resistenza dei ragazzi varazzimi dura poco più di mezz'ora, finché Bruno al 34' non sblocca il risultato. Da quel momento, la Virtus fatica a reagire e subisce il raddoppio di Parente prima dell'intervallo. Nella ripresa, il copione non cambia: le reti di Bucchieri (50') e Bellicchi (65') chiudono definitivamente i conti, lasciando la Virtus a bocca asciutta in una trasferta proibitiva.

L'Olimpic espugna il campo della Bolzanetese rinforzando il primato. Ad aprire le danze è un rigore di Gatto al 18', concesso per un fallo sullo stesso numero 11. La Bolzanetese prova a restare in partita grazie alle parate di Balbi e ai tentativi di Fedri e Ivaldi, ma al 64' Gjoka chiude i giochi con un sinistro "al fulmicotone" che si insacca a fil di palo.

Partita pirotecnica e ricca di colpi di scena infine tra Voltri 87 e Valsecca. La squadra di Odescaldchi parte forte con Albanese, ma il Voltri 87 non molla e trova il pari con Longo. Prima del riposo, un botta e risposta su calcio piazzato fissa il punteggio sul 2-2 (eurogol di Fumanti per i locali). A decidere la contesa al 59' è la rete di Canton. Nel finale, forcing disperato del Voltri e vibranti proteste per un possibile rigore non assegnato al 91'.



