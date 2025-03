Calcio, Serie D. Varese - Vado sfida tra deluse, la Cairese si gioca una fetta di salvezza contro il Chieri

Dopo l’esclusione dell’Albenga saranno come ormai d’abitudine solo due gli incontri su cui concentrare le attenzioni in Serie D.

Valore ormai pleonastico per Varese - Vado, il match che in linea di principio avrebbe dovuto sancire per quale delle due formazioni si sarebbero dovute spalancare le porte della Serie C.

Un progetto tecnico che non ha rispettato i piani, come confermano i due allenatori cambiati dal presidente Tarabotto e la separazione ai piedi del Sacro Monte tra i biancorossi e il ds Montanaro.

Avrà un peso specifico molto più importante, invece, Cairese - Chieri. Per i valbormidesi è in arrivo una serie di scontri diretti per il mantenimento della categoria. Dopo l’arrivo di Solari non ci sono alternative per i gialloblu: inanellare un filetto utile spingerebbe fuori dalle secche Castiglia e compagni, in caso contrario sarà lotta fino all’ultima giornata.