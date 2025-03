Calcio, Juniores. Schiaffo al volto a un giocatore del Vado. La società: "Intelligente nel non reagire, a lui il plauso di tutto il club"

Non è stato un sabato pomeriggio con il sorriso totalmente pieno sul volto dei giocatori del Vado Juniores.

La vittoria sull'Albenga ha decretato l'accesso matematico ai playoff, ma un episodio avvenuto sul terreno dell'Annibale Riva ha inciso sul morale dei rossoblu.

"Un nostro giocatore è stato colpito durante la gara da uno schiaffo al volto - dichiara il vicepresidente Luca Tarabotto - e ha avuto l'intelligenza di non reagire per non far degenerare la situazione, nonostante il colpo sia arrivato di sorpresa alle spalle. Come società gli abbiamo fatto i complimenti per il sangue freddo e il senso di responsabilità che ha dimostrato: il Vado F.C. condanna ogni gesto di violenza, indipendentemente da chi venga commesso".