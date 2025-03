Le sconfitte di Spotornese e Speranza non hanno aperto nel migliore dei modi, per le savonesi, la 23° giornata del girone B di Prima Categoria.

La buona notizia è arrivata per il Savona, con la Bolzanetese pronta a fermare sul 2-2 l’Olimpic. I biancorossi avranno modo in caso di successo a Quiliano di allungare sulla squadra di Berogno, in attesa anche del risultato di Pegli Lido - Masone.

Letimbro e Vadese cercano punti salvezza, ma sarà dura contro due big come Campese e Multedo.