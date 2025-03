Calcio, Promozione. New Bragno corsaro al "Borel", il Finale crolla nella ripresa ed è 0-3

FINALE - NEW BRAGNO 0-3 (53' Morielli, 60' rig., 79' Di Martino)

45'+4' finisce qui al "Borel", è il New Bragno a portare a casa l'intera posta in palio e uscire, al momento, dalla zona play out dove invece resta saldamente il Finale.

45'+2' sciupa clamorosamente, a porta vuota, l'occasione del poker Di Martino sull'assist di Esposito ma calcia fuori.

45' cambio gioco di Renda per Cafarotti, assist verso Halaj che viene anticipato da Ghizzardi in uscita bassa. Saranno 4' i minuti di recupero.

43' tentativo quasi della disperazione per Renda che da lontano calcia ma strozza troppo e la palla va fuori.

43' esaurisce le sostituzioni il New Bragno con Capici che prende il posto di Vasiunin.

41' finisce sul taccuino dei cattivi L. Palumbo per un fallo a centrocampo.

40' seconda clamorosa occasione del match divorata dal Finale con Cafarotti che si fa ipnotizzare da Ghizzardi nell'uno contro uno.

38' nuova sostituzione per gli ospiti: dentro Osman, fuori Cavallone.

36' esce dal campo Arzarello per il Finale, dentro va Taku.

34' TRIS NEW BRAGNO! Chiude praticamente i giochi la squadra di mister Ferraro col Di Martino che, sugli sviluppi di un corner, insacca praticamente da solo nel cuore dell'area.

33' altra sostituzione per la panchina dei valbormidesi: dentro Kuci, fuori va Rizzo.

29' sulla punizione del New Bragno va a saltare Turco che di testa manda a lato non di molto.

28' fallo di Arzarello che viene ammonito e salterà per diffida la prossima gara dei giallorossi.

25' atterrato Risso da Vasiunin che viene ammonito, punizione laterale dalla sinistra per il Finale che non la sfrutta.

22' cambia davanti il New Bragno: in campo Romano, fuori Gamba.

19' un cambio per parte: nel Finale Cafarotti rileva Trevisano, per il New Bragno dentro Negro per Morielli.

15' RADDOPPIO NEW BRAGNO! Di Martino dagli ultimi metri, nonostante un brivido, non sbaglia.

14' situazione convulsa nell'area finalese sugli sviluppi del corner, resta a terra Pastorino e Bertozzi viene espulso: è rigore per il New Bragno.

13' Cavallone resiste alla carica di Belvedere e prova il tiro, palla deviata in angolo.

8' cambia il Finale: fuori M. Palumbo, dentro Risso.

8' VANTAGGIO DEL NEW BRAGNO! Cross dalla sinistra di Esposito, Morielli sul primo palo anticipa Arzarello e sblocca il match.

3' occasione doppia per il New Bragno con Esposito: primo tentativo respinto da un difensore, il secondo sfila davanti a tutto lo specchio della porta ed esce non di molto.

1' si riparte; in campo gli stessi ventidue che hanno preso parte alla prima frazione.

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, si va a riposo col risultato ancora fermo alla fine di un primo tempo decisamente privo di spettacolo.

42' cross di mancino molto profondo di Bertozzi che diventa quasi un tiro, Ghizzardi si tuffa a controllare la traiettoria, palla fuori non di molto.

38' partita ora molto spezzettata, ritmo dettato dai tanti interventi fallosi.

34' sta ritrovando le misure giuste il New Bragno dopo qualche minuto di prevalenza casalinga.

29' altro scontro tra i due numeri quattro, stavolta viene ammonito Morielli.

25' cross dalla destra e, di testa, stavolta Trevisano non sbaglia per il Finale. Tutto inutile però per la segnalazione di fuorigioco del secondo assistente.

20' intensità del New Bragno davanti a Scalvini sulla battuta del corner, libera l'area Caligaris.

18' clamorosa palla gol sciupata da Renda che calcia a botta sicura una sorta di rigore e manda a lato, con Ghizzardi praticamente già a terra dal lato opposto.

15' intervento rude di Bertozzi su Morielli, ammonito il numero quattro finalese.

13' cerca spesso triangolazione la squadra cairese per provare a disturbare un Finale invece molto più verticale.

10' Finale schierato con un 4-4-2 molto offensivo, mister Ferraro per il suo New Bragno sta optando per un 4-3-3.

7' riesce a filtrare in area avversaria Nazarenko, Favara e poi Esposito riescono a evitare il pericolo.

3' Renda raccoglie la spizzata di un difensore del New Bragno sulla lunga rimessa di Caligaris e colpisce la traversa, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco.

1' squadre schierate in campo davanti a pochissime decine di spettatori, in un clima decisamente invernale.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte iniziali dei due tecnici al fischio d'inizio.

FINALE: Scalvini; Nazarenko, Caligaris, Bertozzi, Pastorino, Arzarello, M. Palumbo, Belvedere, Halaj, Renda, Trevisano.

A disposizione: Martinetti; Taku, V. Brollo, Ballone, Bertorello, Cafarotti, Risso, Genta, Mallarino.

Allenatore: M. De Lucis - L. Scalia

NEW BRAGNO: Ghizzardi, Vasiunin, Esposito, Morielli, Favara, Turco, L. Palumbo, Rizzo, Gamba, Di Martino, G. Cavallone.

A disposizione: Bruzzone, Osman, Kuci, Bovio, Negro, Capici, Romano

Allenatore: F. Ferraro

Arbitro: Schenone di Savona

Assistenti: Sorace di Genova e Albanese di Savona

Cercano continuità di risultati per provare a mettere la testa sopra alla riga di galleggiamento Finale e New Bragno, che accenderanno il pomeriggio del girone A di Promozione per la lotta salvezza.

Quattro i punti che dividono le due formazioni savonesi, coi verdi avanti, reduci dalla vittoria casalinga con la Sampierdarenese e agganciati a Legino e Ventimiglia. Proprio i frontalieri sono stati vittima dei giallorossi domenica scorsa. Una buona settimana con l'obbiettivo per entrambe di dare oggi continuità di risultati.