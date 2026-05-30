Calcio | Vado. Ultimo match stagionale al Chittolina, obiettivo successo sul Barletta per conquistare la finale scudetto

Novanta o più minuti per continuare a inseguire il sogno Scudetto.

Il Vado torna in campo questo pomeriggio con l'obiettivo di ribaltare la sconfitta maturata nella gara d'andata contro il Barletta e coronare una stagione straordinaria. In palio c'è il titolo nazionale di Serie D, che verrà assegnato nell'atto conclusivo dell'annata in programma allo stadio Bonolis di Teramo.

La sfida si presenta più che mai aperta. L'equilibrio emerso domenica scorsa al Puttilli e il valore delle due formazioni non consentono di sbilanciarsi in pronostici, lasciando ogni scenario ancora possibile.

Resta da capire quali saranno le scelte di Sesia e Paci. A questo punto della stagione, con giugno ormai alle porte, la condizione atletica dei giocatori può rappresentare un fattore determinante. Tra i rossoblù non saranno della partita Messina, Lupinacci e Ciccone.

Sugli spalti si preannuncia una cornice di pubblico importante, con circa 150 sostenitori pugliesi attesi in Liguria per seguire la finale.

Calcio d'inizio alle ore 16:00. A dirigere l'incontro sarà Decimo di Napoli, assistito da D'Orto di Busto Arsizio e Santoriello di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Saffioti di Como.

Webcronaca e livescore saranno disponibili su Svsport.it.