Calciomercato | La Carcarese lucida l'argenteria, confermati Zunino e Brignone

Dopo l’annuncio del nuovo mister Enrico Valmati, l’ASD Carcarese ufficializza anche due importanti conferme nel reparto offensivo: Elia Zunino e Francesco Brignone continueranno a far parte della rosa biancorossa anche nella stagione 2026-2027.

Arrivato al Corrent lo scorso dicembre, Zunino è diventato un punto di riferimento per la squadra, rivelandosi molto prezioso per il raggiungimento della salvezza in Eccellenza grazie ai suoi 9 gol in 13 presenze.

Cinque invece le reti realizzate da Brignone, il suo un grande rientro dal grave infortunio al crociato rimediato l’annata precedente. Purtroppo, però, ad interrompere un ottimo momento dell’attaccante valbormidese è arrivato un problema muscolare che lo ha costretto di nuovo ai box nel finale di stagione ed ora è pronto a rimettersi in gioco e affrontare la sua sesta stagione con la Carcarese.

Molto felici di avervi ancora con noi Elia e Francesco!