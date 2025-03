Volley: dopo l'amara trasferta la Nlp Sanremo in un weekend ricco di sfide nel campionato di Terza Divisione

Sfida molto complicata, quella di mercoledì scorso per la Nlp Sanremo contro le ragazze del Nova Volley in Terza Divisione.

Le ragazze matuziane hanno dimostrato grande carattere e spirito di squadra nonostante alcune defezioni importanti, che hanno costretto alla prima convocazione di ben cinque atlete sottocategoria, che si sono integrate subito nel gruppo cercando di dare il loro massimo apporto alla squadra. La Nlp ha dato filo da torcere alle avversarie nonostante lo 0-3 finale, con i set finiti sul punteggio di: 25-15; 25-10; 25-17. Le sanremesi quindi escono con una sconfitta ma con maggior consapevolezza, pronte ad affrontare il proseguo del campionato con spirito positivo e voglia di far bene nelle prossime partite.

Oggi si riapre un nuovo weekend pieno di impegni per la Nlp. Primo incontro oggi con la Under 13 (ore 17:30) e domani alle 15:30 con l'under 12, entrambe al Mercato dei Fiori. Domenica, invece la under 14 sarà a San Bartolomeo (ore 11), e la formazione di Serie D alle 19:30 a Taggia.