Volley | Under 16 femminile: Carcare ok contro il Celle Varazze, prosegue il percorso delle valbormidesi (FOTOGALLERY)

Nella gara di ritorno della semifinale territoriale Under 16 le valligiane non danno scampo alle cellesi. Nella prima gara le biancorosse sotto di due set, avevano dimostrato il loro carattere riuscendo a ribaltare il risultato, nella gara di ritorno non c'è stata storia. Un folto e chiassoso pubblico ha fatto da cornice alla partita, diretta in modo impeccabile da Pons. Le ragazze di Fazio partono concentrate e determinate, le ospiti quasi intimorite vanno da subito in difficoltà, il primo set è un monologo locale 25 a 12. Loru e Bianchi provano a spronare le proprie ragazze che nel secondo set hanno una reazione e conducono avanti la prima frazione, poi le straripanti biancorosse agganciano e superano le cellesi.

Sia le bande che gli opposti ben imbeccate dal palleggio, passano con facilità il vacillante muro opposto, anche le centrali seppur poco servite mettono giù le opportunità a loro riservate, chiudono 25 a 19. Nel terzo sotto l'incessante incitamento da parte di tutto il pubblico e in particolare di un gruppo di ragazzi coetanei delle atlete che con bandiere, tamburi e cori da stadio ha letteralmente fatto diventare una bolgia il "Ticineto", le biancorosse hanno completato l'opera con un'altro perentorio 25 a 14, che non ha dato scampo alle cellesi. Alla fine grande gioia e soddisfazione da parte di tutto l'entourage biancorosso per la finale centrata, adesso però manca la ciliegina sulla torta.

Presumibilmente l'avversaria sarà l'Albenga che già si è imposta ad Imperia 3 a 1, ma per averne la certezza si dovrà attendere la gara di ritorno di martedi prossimo.