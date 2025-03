Calcio, Prima Categoria B. Il Masone rimonta sulla Bolzanetese e tiene la testa avanti, pari e tre gol per Q&V e Spotornese

Ha dovuto rimontare un gol di svantaggio il Masone, ma alla fine i genovesi sono riusciti a riportarsi davanti al Savona, battendo 2-1 la Bolzanetese.

Ospiti in vantaggio con Mazzolini al quarto d'ora, e vicini al colpo del ko con Manca, nonostante l'espulsione di Zamana, ma Lepri respinge il rigore assegnato dal direttore di gara. Penalty fallito anche dal Masone a fine del primo tempo, con Crovato bravo a trovare il riflesso giusto su Volpe.

Lo stesso Volpe si riscatta nella ripresa, ribaltando il risultato insieme a Perata.

Negli altri incontri di giornata, buon punto del Quiliano & Valleggia in casa dell'Olimpic. Di Ferrotti (rigore), Ormenisan e Leskaj i gol per la squadra di Molinaro, mentre la Spotornese ha mancato per pochi minuti il ritorno alla vittoria con l'Old Boys Rensen (padroni di casa a segno con la doppietta di La Piana e Rocca).

Nel big match di giornata 1-1 tra Multedo e Campese.