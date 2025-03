Football Americano. Gioco e grinta non bastano ai Pirates, i Giaguari Torino espugnano Luceto

Pirates sconfitti sul tabellone ma non sul piano del gioco e soprattutto della grinta.

Faticano molto più del dovuto gli imbattuti Giaguari Torino che subiscono più punti al Pirates Field che nelle prime tre gare interne.

Finisce 29-38 per i piemontesi che si consolidano come contender per il gran ballo di Toledo, mentre per i pirati grande prova di maturità sia sul piano tecnico tattico che sul piano della mentalità, ovvero il non mollare mai e vendere cara la pelle nonostante un inizio a dir poco in salita, visto che subito Torino si porta sul 0-17.



La reazione dei liguri non si fa attendere e grazie al QB di giornata Jordy Baidal, Albisola macina gioco e yards e recupera punti, chiudendo il primo tempo sotto di solo un field goal, 21-24 dice il tabellone e squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo Torino, un po’ frastornata sopratutto nel suo punto forte, la temibile secondaria composta da Latorraca, Pochettino e Lazzaretto riprende con ordine a macinare primi down e infatti allunga sui padroni di casa di 10 punti al termine del terzo quarto.



Ma i fuochi d’artificio le due forti franchigie ce li regalano nell’ultimo tempo che vede come parziale un 8-7 per i Pirates e con la vittoria tirata dei piemontesi, i quali mai avrebbero pensato di dover giocare col cronemotro a fine gara per battere i pirati di coach Giuso Delalba.

Per Torino bene in attacco i vari Lewandoski, Tenconi e La Rocca sulle corse e Giuliani e Serra sul passing game.

Prova corale ottima del “black wall” Pirates con i vari Bologna, Bruno (2 turnover combinati dal forte linebacker) Benedetti e Fleurissaint su tutti.



In attacco connessioni a dir poco eccellenti tra il QB Baidal ed il suo pacchetto ricevitori, i Fiammenghi bros, Festuccia e uno scatenato Fusetti.

Gli intercetti lanciati dal QB ligure posssono anche starci vista l’ esplosività , la fisicità e i centimetri della secondaria Giaguari e con un po’ più di attenzione siamo sicuri che alcuni errori verranno meno per i pirati. Da sottolineare la prova assolutamente splendida della O line ligure la quale concede 1 solo sack agli avversari ma soprattutto protegge il propio qb regalandogli secondi preziosi per i suoi lanci accurati.



Complimenti dunque ai Giaguri che si portano sul 4-0 e se la dovranno vedere tra 2 week con i Guelfi Firenze.

Onore ai Pirates 1984 i quali dati per spacciati alle 14.30, hanno regalato emozioni, speranze e tanto bel football ai sempre più numerosi tifosi che hanno gremito un Pirates Field sempre più chiassoso.

Appuntamento per i pirati domenica prossima alle 14.30 al Mike Wyatt Field di Ferrara, contro una franchigia sul 0-4 ma che sa giocare bene.

Siamo sicuri che se i Pirates continueranno a sfoderare prestazioni di così alto livello tecnico e di carattere, il primo anno di IFL potrà regalare forti emozioni consacrando definitivamente i liguri come protagonista del football americano che conta.