Un gol per festeggiare un traguardo importante: 100 presenze in biancorosso. Il presidente Ferrero e il ds Gandolfo premiano Gabriele Brovida, alla quinta stagione alla Carcarese, per lui 53 reti totali

La premiazione e il commento di Carcarese-Superba nella video intervista rilasciata ai canali ufficiali biancorossi.