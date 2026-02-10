Calcio | Seconda Cat. B, il Bardineto continua la corsa: il tris di Simonassi stende la Rocchettese

Si conferma una delle squadre più in forma del girone B di Seconda Categoria il Bardineto che sembra essersi ormai lasciata decisamente alle spalle l'inciampo contro la Spotornese di due giornate or sono.

I valligiani mettono infatti in fila la seconda vittoria, stavolta mettendo ko la Rocchettese grazie a una tripletta di Alberto Simonassi. E' l'attaccante neroverde ad aprire e chiudere le marcature; nel mezzo non bastano le reti di Decastelli e Tirana ad accorciare il risultato.

E alla fine, come vuole la tradizione, è proprio il classe 1997 a portarsi a casa il pallone con le firme di tutti i compagni.



IL TABELLINO

ROCCHETTESE - BARDINETO 2-3

Reti: 9’ Simonassi (B), 56’ Decastelli (R), 59’ Simonassi(B), 77’ Tirana (R), 80’ Simonassi(B).

Rocchettese: Cuvato, Vassalli, Venturino, Barbin, Vinotto, El Bouchi, Caratti (46’ Decastelli), Perrone, Carpita, Carta, Tirana.

Allenatore: Prato.

Bardineto: Romano, Estorchi, Ponzo Gioe., Icardo, Patitucci A. (70’ Stegaru S.), D’Elia, Olivera (65’ Scognamiglio), Guallini, Simonassi, Piazzai (60’ Insolito), Risso.

Allenatore: Ciravegna.

Arbitro: Vaglica di Savona.