Ciclismo: domenica 6 aprile la prima edizione della 'Granfondo San Lorenzo Cipressa', nuovo evento organizzato dal Gs Alpi

Si svolgerà domenica 6 aprile la prima edizione della 'Granfondo San Lorenzo Cipressa', nuovo evento organizzato dal Gs Alpi. La manifestazione ciclistica amatoriale è organizzata con il patrocinio di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, la provincia di Imperia, il comune di San Lorenzo al Mare e il comune di Cipressa.

Dopo l’avvio di stagione con la Granfondo Internazionale Laigueglia, il Gs Alpi propone quindi un nuovo evento in Liguria. Ad attendere i ciclisti ci sarà un percorso davvero molto interessante, in quanto si parte e si arriva sul mare ma il tracciato è ricco di salite e discese. Grande attenzione è ovviamente riposta all’ultima ascesa, la Cipressa, salita divenuta famosa per la propria presenza imprescindibile sul percorso della Milano-Sanremo.

La partenza avverrà dalla pista ciclabile di San Lorenzo al Mare fino a Imperia. Dopo i primi chilometri in pianura, la strada salirà verso Colle San Bartolomeo, dove il gruppo sarà a circa metà percorso e dove è posto il primo gran premio della montagna di giornata. Si scende per affrontare poi la salita di Monte Acquarone (con i primi tre km successivi di discesa neutralizzati causa fondo stradale in non buone condizioni) prima del gran finale, con il ritorno sul lungomare e la salita della Cipressa da affrontare. In totale, il percorso della Granfondo San Lorenzo Cipressa è di 93 km.

La due giorni inizierà sabato 5 aprile alle 9 con l’apertura area expo e la consegna dei pacchi gara a partire dalle 10. Proseguirà alle 15 con la partenza della Bimbiinbici, una pedalata riservata ai bambini delle scuole elementari e medie sul tratto di pista ciclabile da San Lorenzo a Imperia. Domenica la manifestazione prenderà il via alle 9. L’evento è aperto a tutti i tesserati ACSI, F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione per l’anno 2025.

In vista della Granfondo San Lorenzo Cipressa, il comitato organizzatore ha stipulato delle convenzioni alberghiere con l’Aregai Marina Hotel e con l’Hotel Riviera dei Fiori. L’accoglienza per ciclisti e accompagnatori parte da 50 euro a notte: tutte le informazioni sono disponibili su https://www.granfondosanlorenzocipressa.it/.