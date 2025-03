La squadra maschile della Grafiche Amadeo vince facilmente a Genova contro il Molinari Colombo, con un secco 3-0 (25-20, 25-21 e 25-20).

Nel corso della partita c’è stata una grande rotazione di giocatore, inserendo anche i giovani delle under che fanno parte della squadra che milita in Serie C.

Con questo risultato la Grafiche Amadeo rimane stabilmente al terzo posto in classifica, a 5 punti del vertice, occupato sempre dall’Albissola.