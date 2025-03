Pallapugno. Il calendario di Serie C2 è ufficiale, il Pieve di Teco inserito nel Girone A

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario di Serie C2 che comincerà tra il 25 e il 27 aprile. Le 15 squadre al via sono state divise in due gironi: Benese, Bormidese, Monastero Dronero, Monticellese, Neivese, Pieve di Teco, Pro Paschese A e Pro Spigno nel Girone A; Ceva, Peveragno, Pompeiana, Pro Paschese B, San Biagio, Subalcuneo e Virtus Langhe nel Girone B.



La prima fase, con gare di andata e ritorno, si chiuderà il 17 luglio. Al termine, in base al piazzamento in classifica, tutte le squadre saranno suddivise in quattro gironi con gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali con partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro, così come la finale che promuoverà la vincente al campionato di Serie C1.



Per quanto riguarda la Coppa Italia saranno ammesse direttamente alla finale le prime classificate di ciascun girone al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà domenica 31 agosto, alle 17, nello sferisterio di Imperia.



