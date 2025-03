Calcio, Serie D. In arrivo il "mini Var"? La Figc studia l'implementazione del FVS

Si chiama FVS, Football Video Support, ed è il nuovo strumento che presto potrebbe entrare a far parte anche del mondo dilettantistico.

A confermarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una nota pubblicata dall'Associazione Italiana Arbitri, dopo la richiesta alla FIFA e all'IFAB sulla volontà di aderire al programma di sperimentazione.

"Il FVS - si legge - è uno strumento introdotto dalla FIFA per consentire al direttore di gara (non è contemplata la presenza di altri arbitri come avviene per il VAR), anche su richiesta delle due squadre, di rivedere una determinata situazione di gioco con l’ausilio del replay quando c’è la copertura televisiva (da una a quattro telecamere) e in determinati casi specifici. Lo strumento prevede che l’arbitro, assistito da un operatore video, si avvalga di un monitor a bordo campo. La decisione iniziale dell’arbitro non cambia, a meno che il filmato non mostri che sia stato commesso un ‘chiaro ed evidente errore’ o si sia in presenza di un ‘grave episodio non visto'".

La Figc ha chiesto di poter utilizzare il FVS nel campionato di Serie C, nella Serie A professionistica femminile e sta valutando l'implementazione anche in Serie D.

“Il desiderio di rendere il calcio sempre più moderno e attrattivo per un maggior numero di persone oltre al successo dei test portati avanti nel futsal grazie alla disponibilità dell’AIA e della Divisione Calcio a 5 – continua Gravina – ci hanno convinti ad ampliare il campo d’applicazione di uno strumento tecnologico di grande aiuto agli arbitri nelle competizioni dove l’investimento economico del VAR non è sostenibile”.