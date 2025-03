Torneo delle Regioni 2025. Il girone della Liguria nel Siracusano, tutti i campi della prima fase

Il Torneo delle Regioni 2025 sta per prendere il via e la Liguria è pronta a dare battaglia nel Girone C contro Puglia, Calabria e Molise. Le sfide si svolgeranno come risaputo in Sicilia, con campi dislocati tra Siracusa e Ragusa. Vediamo nel dettaglio il calendario delle partite che vedranno protagonista la nostra rappresentativa.

12 aprile - 1ª giornata

Puglia - Liguria

Piazzale dello Stadio, Avola (SR)

13 aprile - 2ª giornata

Liguria - Calabria

Via Torino 27, Siracusa

14 aprile - 3ª giornata

Liguria - Molise

Via degli Ulivi 91, Cassibile (SR)

Regolamento del torneo

Le partite seguiranno i seguenti orari:

Under 15: ore 9:30

Under 17: ore 11:00

Femminile: ore 14:30

Under 19: ore 17:00

In caso di parità nel girone, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per determinare la classifica: scontro diretto, differenza reti, numero di gol segnati, reti subite, fair-play e, infine, sorteggio.

Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, in caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore nei quarti di finale e in semifinale, mentre in finale sono previsti anche i tempi supplementari.

GLI ALTRI GIRONI



GIRONE A

Basilicata

Sicilia

Marche

Lombardia



12 APRILE - 1ª GIORNATA

BASILICATA-SICILIA • Via Galileo Galilei 2, Castellamare del Golfo (TP)

MARCHE-LOMBARDIA • Via degli Atleti, Fulgatore (TP)

13 APRILE - 2ª GIORNATA

SICILIA-MARCHE • Via degli Atleti, Fulgatore (TP)

LOMBARDIA-BASILICATA • Campo di Misericordia, Valderice (TP)

14 APRILE - 3ª GIORNATA

MARCHE-BASILICATA • Campo di Misericordia, Valderice (TP)

SICILIA-LOMBARDIA • Via Partinico 76, Terrasini (PA)



GIRONE B

CP Bolzano

CP Trento

Veneto



Friuli VG* (Non partecipante al torneo Under 23 femminile)

12 APRILE - 1ª GIORNATA

CP BOLZANO-VENETO • Stadio Dino Liotta, Corso Umberto Argentina 10, Licata (AG)

CP TRENTO-FRIULI VG* • Stadio Tomaselli, Viale Stefano Candura, Caltanissetta

13 APRILE - 2ª GIORNATA

VENETO-CP TRENTO • Campo Sportivo Comunale, Calascibetta (EN)

FRIULI VG*-CP BOLZANO • Stadio Tomaselli, Viale Stefano Candura, Caltanissetta

14 APRILE - 3ª GIORNATA

CP TRENTO-CP BOLZANO • Piazzale dei Giochi Olimpici, Favara (AG)

VENETO-FRIULI VG* • Stadio Comunale Totò Russo, Via Falcone 37, Aragona (AG)



GIRONE D

Lazio

Campania

Abruzzo

Emilia Romagna



12 APRILE - 1ª GIORNATA

LAZIO-CAMPANIA • Via Polveriera, Messina

ABRUZZO-EMILIA ROMAGNA • Via Campo Sportivo 16, Santa Teresa di Riva (ME)

13 APRILE - 2ª GIORNATA

CAMPANIA-ABRUZZO • Campo Sportivo Comunale Via Trieste, Santa Venerina (CT)

EMILIA ROMAGNA-LAZIO • Campo Sportivo Francesco Russo, Via Poio, Viagrande (CT)

14 APRILE - 3ª GIORNATA

ABRUZZO-LAZIO • Viale Italia 3, Stadio Bacigalupo, Taormina (ME)

CAMPANIA-EMILIA ROMAGNA • Via Campo Sportivo 16, Santa Teresa di Riva (ME)