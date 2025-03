La Milano-Sanremo avvia lo spettacolo del ciclismo con l'arrivo della gara dedicata alle donne: in via Roma vince Lorena Wiebes (Foto)

Quest’anno la Milano-Sanremo vive un doppio spettacolo, grazie al ritorno della gara dedicata alle donne, partite questa mattina da Genova e che, nel tratto ligure, hanno percorso le stesse strada che stanno facendo i colleghi uomini.

Gruppo compatto per tutta la gara, comprese le salite della nostra provincia, il Berta, la Cipressa e il Poggio. Sulla discesa è stata lotta a scena aperta con l'italiana Elisa Longo Borghini che era riuscita a prendere il largo in corso Cavallotti ma che è stata raggiunta in via Roma, dove l'olandese ha vinto di fronte alla connazionale Marianne Vos ed alla svizzera Noemi Ruegg. Prima delle italiane, Elisa Balsamo ottava.

La Classicissima al femminile, che ritornava in calendario dopo un'assenza di 20 anni, si è risolta con una volata a ranghi ridotti, un epilogo che Elisa Longo Borghini ha provato ad evitare con un attacco lanciato al termine della discesa del Poggio. A spegnere le velleità della campionessa italiana è stato il poderoso forcing di Lotte Kopecky. La campionessa del mondo ha lavorato in funzione dello sprint di Lorena Wiebes, arginando l'attacco di Longo Borghini quando mancavano 250 metri dal traguardo. Marianne Vos lanciava in testa la volata finale, ma al cartello dei 50 metri era Lorena Wiebes a prendere il sopravvento trionfando a braccia alzate sul traguardo di Via Roma. Noemi Ruegg conquistava il gradino più basso del podio dietro le due olandesi, con Pauline Ferrand-Prévot e Demi Vollering a completare una top 5 di livello assoluto.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, la vincitrice Lorena Wiebes ha dichiarato: "È difficile crederci ma ho vinto la Sanremo Women. Sono molto grata alla squadra per l’ottimo lavoro svolto. C’erano diverse opzioni per il finale, ma mi sentivo molto bene sulla Cipressa. Anche sul Poggio ero tra le prime cinque al passaggio in cima. A quel punto sapevo che avrei corso per la vittoria. Elisa Longo Borghini ha attaccato con grande forza a 2 km dall’arrivo, ma sono rimasta fiduciosa perché conosco la forza di Lotte Kopecky. Mi ha portata in una posizione perfetta. Non volevo lanciare lo sprint troppo presto, ma è stato sufficiente per vincere. Questa vittoria ha un grande valore nella mia carriera. È davvero bello vincere qui. Ho fatto molte ricognizioni del percorso in quanto sono rimasta in Italia dopo la Strade Bianche. Ringrazio il team che ha puntato su di me".

Già nel primo pomeriggio è iniziato lo spettacolo sull’arrivo di via Roma, con la presenza dei ciclisti d’altri tempi e tanta gente a far festa, approfittando del fatto che, per ora non sta piovendo.

(Foto di Duilio Rizzo)