Allenamento a casa: su quali attrezzi conviene investire e quali pesi scegliere

Quella di allenarsi è una necessità ormai ampiamente diffusa, e che nel corso degli anni ha visto una crescita esponenziale rispetto al recente passato. Sono infatti milioni gli individui che ogni giorno si dedicano con dedizione al proprio corpo nel tentativo di raggiungere diversi obiettivi, tra cui una migliore salute psicofisica, senso di benessere e, per chi compete, un grado di muscolatura soddisfacente.

Normalmente è sempre consigliabile affidarsi a dei professionisti e recarsi in palestra se si vuole intraprendere un percorso di questo genere, ma sono in moltissimi a non avere la possibilità di frequentarne una, ragion per cui anche l’allenamento a casa è divenuto assai comune. Sempre più persone decidono, per cause di forza maggiore o per questioni di comodità, di investire i propri soldi in attrezzi da usare in casa propria, come ad esempio i pesi palestra in vendita su Fisiostore, in modo da allenarsi senza dover necessariamente spostarsi e far coincidere gli orari. Vediamo quindi quali scegliere per allenarsi a casa.

I pesi, strumenti fondamentali per ogni allenamento

I pesi sono una scelta ottima per chiunque voglia iniziare un percorso d’allenamento da casa, ma di cosa parliamo nello specifico? Anzitutto non possono essere esclusi dal discorso i manubri, attrezzi universali che possono essere utilizzati per decine di tipologie d’esercizi. Questi prodotti si presentano in diverse forme, dimensioni e pesi, motivo per il quale è sempre raccomandabile leggere bene le descrizioni e scegliere in base al proprio target d’allenamento.

Chi si dedica a molti esercizi che interessano la zona del petto e delle braccia potrebbe optare per panche e bilancieri, dei veri e propri must specialmente per chi impronta il suo percorso sull’incrementare o definire la massa muscolare.

Anche le kettlebell possono rivelarsi utilissime per l’allenamento homemade, in quanto possono essere sfruttate per esercizi molto comuni come gli squat.

Quali sono altri attrezzi utili?

Esistono poi diversi altri attrezzi che vale la pena considerare se ci si vuole allenare da casa propria, e uno di questi non può che essere il tapis roulant. Sono infatti in molti a svolgere regolarmente attività di natura cardio, e l’attrezzo in questione offre una vasta gamma di programmi e funzioni in grado di rendere l’allenamento vario e stratificato. Un’alternativa di spessore è rappresentata dalla cyclette, preferita da chi ama il biking o preferisce il movimento da seduto.

Di recente stanno facendo parlare molto di sé le ruote per addominali, un attrezzo che soltanto di recente ha visto la sua popolarità alzarsi alle stelle. Grazie alla sua particolare struttura, esso permette di allenare l’addome con grande completezza, impegnando diverse fasce muscolari efficacemente.

Infine è impossibile non menzionare la panca multifunzione, un prodotto sempre particolarmente consigliabile a chi sceglie di allenarsi tra le mura di casa. Questo strumento è infatti composto di diversi accessori e attrezzi che lo rendono una vera e propria palestra in movimento, permettendo a chi si allena di spaziare tra diverse tipologie di allenamento senza doversi spostare o ricorrere ad altri attrezzi.