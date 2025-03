Imperia Calcio, sconfitta a Chieri: mister e giocatori silenzio stampa, parla solo il dg Scuffi: "E' tempo di lavorare e non di parlare"

La sconfitta per 3-0 a Chieri è un boccone davvero amaro da digerire per tutto l'ambiente Imperia, con giocatori e allenatore in questo momento in silenzio stampa.

Le sensazioni della società sono affidate alle parole del direttore generale Matthew Scuffi: "Prendo la parola io perché per il mister e i giocatori è il tempo di lavorare e non di parlare. Il campionato non è finito e occorre darsi una svegliata. È innegabile che in tutti, me compreso, ci sia stato un evidente calo di tensione dopo le ottime prestazioni contro Sanremese e Varese. Lo dicono i numeri e lo dice il campo. È ancora lunga e può succedere di tutto. Ciò che mi fa ben sperare è che si tratta di un gruppo forte che già nel girone di andata dopo una serie negativa ha saputo reagire andando a vincere a Lavagna, e confido in una necessaria reazione già da domenica prossima".

E lo stesso Pietro Buttu non ha altro da aggiungere alle parole di Scuffi che vanno comunque a richiamare episodi che iniziano a diventare datati, come le sfide con Lavagnese (all'andata), Varese e Sanremese risalenti a qualche mese fa: non abbastanza per giustificare il magro ruolino di marcia delle ultime domeniche che potrebbe mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo.

Nulla però sembra arrivare per caso, in una fotografia preoccupante che, con tutto il rincorrersi di voci legate alla cessione della società, debiti più o meno da saldare e una condizione poco agevole in cui la squadra può allenarsi e giocare (il terreno disastrato del 'Ciccione"'), non può fornire un alibi al rendimento dei giocatori dell'ultimo periodo ma rende l'idea sul perchè del calo di rendimento. Con il Chisola, domenica prossima, vietato sbagliare.