Asta Stelle: sessione speciale con Balotelli e Tutino, Errigo e Clapcich, la Champions della Pro Recco con Matteo Aicardi

Terza sessione per l’Asta benefica di Stelle nello Sport, attiva sulla piattaforma Memorabid e dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti onlus. Per il prof. Henrique e il suo staff, scende in campo Mario Balotelli. La numero 45 rossoblù autografata dal vicecampione europeo 2012, tre volte campione d’Italia con l’Inter, è a disposizione del pubblico sino alle 21 di lunedì 31 marzo. Derby tra attaccanti, perché questa settimana sarà possibile aggiudicarsi anche il cimelio blucerchiato autografato da Gennaro Tutino, venti gol in B nel 2023-2024 con il Cosenza e cinque nella prima parte del campionato prima di subire un brutto infortunio.

Due le campionesse protagoniste in questi sette giorni. Dalla Scherma, con la corazza protettiva della Arianna Errigo messa a disposizione dal Gruppo Sportivo dei Carabinieri, alla Vela con la maglia di Francesca Clapcich, vincitrice dell’edizione 2022-2023 di The Ocean Race a bord di 11th Hour Racing. Attenzione anche alla maglia celebrativa della Champions League 2022 della Pro Recco autografata da Matteo Aicardi.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova, il contributo dei Gold Sponsor BPER, Iren luce gas e servizi, Villa Montallegro, Eco Eridania, Novelli 1934, MSC Crociere, Cambiaso Risso e PSA Italy e dei partner Amiu, Italmatch Chemicals, Clindent, Gruppo Messina, GNV, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Lido Genova, Prai e ETT, Il Secolo XIX, Primocanale e Radio Babboleo.

L'Asta su Memorabid + online all'i ndirizzo www.memorabid.com/stellenellosport