Karate | Full Metal Albenga sul podio a Novi Ligure per il primo Trofeo Asi

Ottimi risultati nel kata e nel kumite per gli agonisti guidati dai maestri Vincenzo Tripodi e Giuseppe De Francesco.

Ieri al Palazzetto dello Sport di Novi Ligure (AL), si è svolta una competizione di kata (forma) e kumite (combattimento) che ha visto ancora una volta protagonisti gli atleti agonisti della Palestra Full Metal – settore Karate.

Seguiti dal maestro Vincenzo Tripodi, 7° Dan e docente nazionale ASI, e dal maestro Giuseppe De Francesco, 3° Dan, gli atleti si sono distinti in entrambe le specialità, conquistando numerosi piazzamenti sul podio.



Kata

3° posto: Chiara Bottigliero, Sara Vogliobene, Francesco Gasparini, Viktoria Sasso

4° posto: Davis Gjoka, Gheno Brandon



Kumite

1° posto: Antonino De Francesco (cat. cadetti open)

2° posto: Virginia De Francesco (-38 kg)

Grande soddisfazione da parte della dirigenza: il presidente Andrea Grazia e i maestri hanno voluto ringraziare tutti gli atleti per l’impegno e i risultati ottenuti. «Siamo estremamente orgogliosi della competizione svolta e della crescita dimostrata dai nostri ragazzi. Una riuscita dell’evento».