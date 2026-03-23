Flag Football | Gran spettacolo al Pirates Field, Milano e Torino fanno loro il bowl

Vivere da vicino il primo bowl di campionato under 17 di ieri al Pirates Field di Albisola superiore, rende l’idea della “battaglia”

tattica e fisica di questo moderno e dinamico sport. Snocciolando i numeri messi a tabellone dai ragazzi dei Pirates, Seamen, Blitz e Giaguari, i risultanti finali parlano di quattro gare tirate fino all’ ultimo drive, combattute punto su punto.

Alla fine delle ostilità nel primo pomeriggio, grazie alla grande organizzazione casalinga dei Pirates 1984, troviamo Milano e Torino in testa con 2 vittorie e identica differenza punti, mentre Albisola e Ciriè, nonostante gare tutto cuore e velocità si trovano con 2 sconfitte a referto, pirati terzi per differenza punti.



Bello l’impatto di pubblico sugli spalti che sfrutta il primo piacevole sole primaverile della Liguria.



Complimenti a tutti quindi, a coaches sempre più preparati, a vincitori e vinti, spettatori e società ospitante. Per i prossimi bowl a Torino e Milano, i giovani pirati di coach Modena dovranno andare oltre i loro limiti per cercare di strappare quella vittoria che ieri è davvero sfuggita di un non nulla.



Sicuri in futuro di avere anche il supporto della federazione con un ref di ruolo a gestire il corretto svolgimento di una bellissima giornata di flag football, di seguito mettiamo i risultati finali di ieri mattina:



Pirates-Giaguari 27-31

Blitz-Seamen 12-18

Seamen-Pirates 32-27

Giaguari-Blitz 32-25