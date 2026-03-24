Impianti sportivi, nuove opportunità per gli enti locali con il Bando Sport Missione Comune 2026

E’ attivo anche quest’anno il Bando Sport Missione Comune 2026, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

L’iniziativa mette a disposizione finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto fino a 10 anni per gli Enti Territoriali che investono nell’impiantistica sportiva pubblica.

Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2026 per: costruire, riqualificare e rendere più efficienti gli impianti sportivi, anche scolastici; acquisto di aree e immobili destinati o da destinare all’attività sportiva; cofinanziamento ai bandi regionali, nazionali o europei; realizzazione di piste ciclabili e copertura maggiori costi per la realizzazione di progetti.

Per ogni ulteriore informazione:

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