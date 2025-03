Un punto e un tempo a testa, sebbene in entrambi gli spogliatoi sia emerso un certo rammarico per non aver portato a casa l'intera posta in palio.

Marco Righetti, però, pone nell'analisi post partita il valore dell'avversario che il Celle Varazze ha dovuto affrontare.

Ovviamente non manca nemmeno la soddisfazione per la marcatura (una girata perfetta su assist al bacio di Silvestri), sebbene l'attaccante biancoblu avrebbe preferito rientrare all'Olmo-Ferro con i tre punti.