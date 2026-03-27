Calcio | Millesimo. Il ds Marotta centra la Serie D al primo colpo: "Squadra e allenatore hanno fatto la differenza" (VIDEO)

Poche parole e tanto (buon) lavoro. Antonio Marotta non ha quasi mai parlato davanti ai microfoni durante la stagione, ma il direttore sportivo del Millesimo, arrivato in giallorosso durante la scorsa estate, ha saputo compiere un piccolo capolavoro.

La squadra costruita ha infatti dominato l'Eccellenza, mettendo in mostra giovani interessanti, vecchie conoscenze del calcio dilettantistico savonese e anche alcuni colpi "esotici" che si sono rivelati davvero funzionali.

Il dirigente dei valbormidesi ha però voluto girare subito i complimenti alla squadra e a mister Macchia, iniziando a volgere lo sguardo al prossimo campionato.