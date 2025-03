Veterani dello Sport: nasce la Consulta ad Alassio, a presiederla sarà Cristina Bosio

Costituita ad Alassio, nella sala riunioni dell’Hotel Toscana, alla presenza dell’assessore allo sport Roberta Zucchinetti, ex campionessa europea di vela, la sezione dei Veterani dello Sport di Alassio. Alla presidenza è stata eletta Cristina Bosio. Nel consiglio sono entrati: Valentina Mantellassi, Edith Siffredi, Samuele Heid, Susanna Lanati e Gianni Bianchi.



Afferma il presidente Cristina Bosio: “ Per me è un onore poter rappresentare in questo territorio l’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport, associazione benemerita del Coni. Voglio ringraziare in primis il cav. Roberto Pizzorno, delegato del Coni di Savona e presidente della consorella sezione di Savona, per avermi supportata e sostenuta all’inizio di questa avventura. Ringrazio il delegato Regionale Unv Liguria, Marco Giancarlo per la costante presenza in fase pre-costituzionale e l’assessore allo sport del comune di Alassio, Roberta Zucchinetti molto vicino al mondo dello sport e del volontariato”. Alla serata inaugurale il delegato Coni della provincia di Savona, Roberto Pizzorno e presidente della sezione Rinaldo Roggero di Savona ha inviato un breve saluto al neo consiglio direttivo.



Ha scritto Pizzorno: “ A nome del mondo sportivo savonese di cui ho l’onore di rappresentare sono a porgere i miei migliori auguri alla neo-costituenda sezione dell’Unione Nazionale Veterani dello sport di Alassio. Essere Veterani non significa essere anziani, ma saggi. E voi, cari soci, avete avuto quella saggezza di voler portare avanti un progetto che lega lo sport al vostro territorio. I Veterani è una associazione benemerita del Coni che porta avanti da anni i valori dello sport. Uomini e donne di buona volontà come voi che hanno il desiderio di organizzare e portare avanti quegli ideali che sono l’amicizia, la fratellanza e la solidarietà”

.