Calcio | Tornei estivi. Prima squadra svelata per il 5° Trofeo Città di Albenga: è ErreEmme di Giuseppe Barreca

Con l’arrivo della primavera iniziano a emergere le prime conferme per la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga.
Si parte con ErreEmme di Giuseppe Barreca, uno dei fedelissimi dei tornei estivi organizzati da Emanuele Scorsone e Loris Giunta. Per lui si tratta della quattordicesima partecipazione consecutiva: una presenza costante fin dalle origini, dal primo Memorial Fiorito disputato sul campo di Pontelungo, fino al prossimo appuntamento dell’estate 2026.
“A Giuseppe – dichiarano gli organizzatori – va un caloroso e sincero ringraziamento per il supporto e la fiducia che continua a riporre nei nostri progetti. Ci auguriamo di vederlo ancora una volta protagonista nella corsa al titolo.”
Nei prossimi giorni sono attese ulteriori conferme.