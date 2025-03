La sconfitta di Loano non intaccherà il percorso del Taggia nel campionato di Eccellenza, ma mister Fiuzzi non ha nascosto comunque il proprio fastidio per la sconfitta nel turno infrasettimanale in casa della San Francesco Loano.

L'atteggiamento dei giallorossi non è infatti piaciuto al tecnico ponentino: