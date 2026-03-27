Calcio | Prima Categoria. Le designazioni arbitrali per la decima di ritorno nei gironi A e B

Dinapoli dirigerà Cengio - Ospedaletti

PRIMA CATEGORIA A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Luca Gemme (Sez. Novi Ligure)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Pietro Marco Zoppi (Sez. Genova)

BORGHETTO S.S. 1968 – ALTARESE 1929
Arbitro: Giorgio Minniti (Sez. Genova)

CAMPOROSSO – DEGO CALCIO
Arbitro: Michele Giacchino (Sez. Savona)

CENGIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Simone Dinapoli (Sez. Savona)

CISANO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Sez. Savona)

QUILIANOVALLEGGIA – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Sez. Genova)

VENTIMIGLIA CALCIO – ANDORA 1966
Arbitro: Filippo Ferrara (Sez. Savona)

 

PRIMA CATEGORIA B

OLD BOYS RENSEN – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Filippo Masini (Sez. Genova)

OLIMPIC 1971 – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Michele Calmatui (Sez. Genova)

ROSSIGLIONESE – VOLTRI 87
Arbitro: Marco Visani (Sez. Genova)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Pier Paolo Porzio (Sez. Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Michele Bonino (Sez. Chiavari)

VALSECCA SPORT FUN – PEGLIESE
Arbitro: Daniele Attanà (Sez. Chiavari)

VELOCE 1910 – MULTEDO 1930
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Sez. Genova)

VIRTUS DON BOSCO – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Pietro Pollero (Sez. Savona)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
