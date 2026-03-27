Calcio | Promozione. Le sanzioni prima della sosta, fermi per un turno Dorno, Barison, Moretti, Tancredi e Buonocore

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 22/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/ 4/2026
SPINETTA MATTEO (CAPERANESE 2015)
CHIANTARETTO ROBERTO (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (III INFR)
TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (I INFR)
VILARDO GIANLUCA (SESTRESE BOR. 1919)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 9/ 4/2026
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
TEDONE MATTEO (PRAESE 1945)
POLIDORI ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARSIGLIA MARCO (CAPERANESE 2015)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARDILE WALTER EUGENIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
REJAIBI SABEUR (MASONE)
Al 43^ del 2^T in conseguenza di una rissa scoppiata nella zona della panchina della squadra di casa, spingeva un avversario che si trovava in panchina facendolo cadere addosso al massaggiatore facendolo cadere anche quest'ultimo.
ROVANI MATTIA (SANTERENZINA)
Al 45^ del 2^T colpiva con uno schiaffo al volto un avversario senza provocare conseguenze lesive
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
Al 45^ del 2^T colpiva con un pugno al volto un avversario senza provocare conseguenze lesive
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
Al termine della gara, colpisce con vigoria con uno schiaffo al volto un giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze lesive.
VELASTEGUI LASCANO STEFANO (SAMPIERDARENESE)
Al termine della gara, colpisce con vigoria con uno schiaffo al volto un giocatore della squadra avversaria, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
BARISON STEFANO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MORETTI FABIO (FINALE)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
APRILE MATTEO (ANGELO BAIARDO)
MAZZINO DAVIDE (CAPERANESE 2015)
PORCELLA GABRIELE (CAPERANESE 2015)
BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TONA MARC (FINALE)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO)
RAVENNA CHRISTIAN (SERRA RICCO 1971)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
MARESCA GABRIELE (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (XII INFR)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BARDI ALESSIO (MASONE)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
BOTTERO FILIPPO (MASONE)
LUPI JACOPO (MASONE)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GUARAGLIA SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALATI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BOVIO ANDREA (FINALE)
ROSATI ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MONTE WILLIAM (LEGINO 1910)
TESTORE FEDERICO (MASONE)
COVA FERRANDO ANDREA (PRAESE 1945)
BRUZZESE JACOPO (SAMPIERDARENESE)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BONGIORNI GABRIELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
APICELLA NICOLO (ALBISSOLE 1909)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
DIANA DAVIDE (CA DE RISSI SG)
PEREZ MENDEZ ANGEL NOEL (CANALETTO SEPOR)
FRANCO ROBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MINETTI MATTIA (FINALE)
CEESAY MUHAMMAD B (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORRI GABRIELE (CANALETTO SEPOR)
GENOVESE PIETRO (CAPERANESE 2015)
OSMAN MAJID (LEGINO 1910)
MALATESTA NICOLO (MAGRA AZZURRI)
DI GENNARO NICOLO (PRAESE 1945)