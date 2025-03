Progetto 'Arena Sanremo': la Sanremese interviene sulla decisione del Tar e conferma "Ne presenteremo uno nuovo a breve"

La Sanremese Calcio torna sulla decisione del TAR Liguria, che ha respinto il ricorso della società di corso Mazzini, in relazione al progetto dell’Arena Sanremo, lo stadio che il sodalizio matuziano avrebbe voluto costruire, prima in luogo dell’attuale struttura di zona San Martino e, eventualmente, a Pian di Poma.

“Noi avevamo opposto al Comune – dice la società - il mancato rispetto di alcuni passaggi inerenti la procedura di valutazione del pubblico interesse, relativamente al progetto di ammodernamento dello stadio cittadino. Il Tar rileva che l'Amministrazione avrebbe comunque rimediato con la convocazione della conferenza dei servizi. Il mancato rispetto di alcuni termini sarebbe scusabile non trattandosi di termini perentori mentre il Tar non entra nel merito del buon governo o meno della azione amministrativa, limitandosi ad osservare che l'aver convocato la conferenza dei servizi in modalità asincrona anziché simultanea (indicata dalla Sanremese come modalità di buon governo) rientrerebbe nella facoltà politica ed amministrativa dell'ente”.

La Sanremese si sofferma anche sulla pretesa integrazione documentale richiesta dal Comune alla Sanremese: “Il Tar ritiene possa essere compatibile con la complessità del progetto ed ha poi ritenuto la competenza della Giunta alla valutazione del pubblico interesse, avendo questo ultimo organo espresso un parere di natura politico amministrativa, anziché di gestione amministrativa”.

“Resta il fatto – termina la società biancoazzurra - che le scelte di natura politica ed amministrativa finora prese non hanno consentito di trovare la migliore strada per restituire alla comunità matuziana uno stadio adeguato: per questo presenteremo a breve un altro progetto alla nuova amministrazione cittadina, che si è dimostrata collaborativa e pronta alla rivalutazione del progetto Stadio, prima a Pian di Poma, e successivamente alla riqualificazione del vecchio Comunale”.